Actiegroep ziet volledig af van lawaaiprotest

Actiegroep Geen 4 Mei Voor Mij ziet volledig af van een lawaaidemonstratie tijdens of voor de Dodenherdenking. 'Onze boodschap maakt de meeste impact door nu ons lawaaiprotest af te blazen, ons doel is bereikt', meldt de actiegroep in een persbericht.

'De beerput is open gebroken, het onderwerp staat op de kaart. Kijk maar wat je er mee doet', aldus woordvoerder Rogier Meijerink, in een krachtig statement. Volgens Meijer worden er vier miljoen Nederlandse oorlogsslachtoffers uit onze geschiedenis geweerd.

Gisteren zette de rechter al een streep door de demonstratie die eerder was verboden door de burgemeester. Meijerink