Vijf jaar cel en tbs in zaak-metromoord

Philip O., de man die op 27 juli in metro 53 een willekeurig slachtoffer doodstak,is veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dit liet de rechtbank vrijdag aan het begin van de middag weten.

Het Openbaar Ministerie (OM) had zes jaar cel en tbs geëist tegen O. In een rijdende metro, tussen de halte Van der Madeweg en halte Venserpolder, stak Philip O. vorig jaar op 27 juli in op een volkomen willekeurig slachtoffer, die kort daarna aan zijn verwondingen overleed. Het slachtoffer, de 38-jarige Joost, was net vader geworden.

Al snel bleek het om een ernstig verwarde man te gaan, die op verlof was van de gesloten psychiatrische inrichting van het AMC. Nabestaanden van het slachtoffer vertelden eerder tijdens de inhoudelijke behandeling dat zij niet kunnen bevatten waarom O. met zelfstandig verlof kon gaan.

Onderzoek behandeling AMC

Minder dan een maand voor de moord zou O. nog een verpleegkundige van het AMC hebben mishandeld. Daarnaast heeft O. in het verleden meerdere serieuze geweldsdelicten gepleegd. De uitslag van een onafhankelijk onderzoek naar het behandeltraject worden in november verwacht.

In de rechtszaak tegen O. werd duidelijk hoe groot het verlies is van de nabestaanden. 'Joost is alleen nog in ons hart, maar de dader is helaas voor altijd in ons leven', zei de zus van het slachtoffer. Lees hier de inhoudelijke behandeling van de zaak terug.