29 sollicitanten voor burgemeesterschap Amsterdam

Er hebben 29 mensen gesolliciteerd voor het burgemeesterschap van Amsterdam. 20 mannen en 9 vrouwen.

Dat heeft commissaris van de Koning, Johan Remkes, vrijdag laten weten aan de Amsterdamse gemeenteraad.



Van deze kandidaten hebben of hadden 4 personen een fulltime functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 18 personen hebben of hadden een functie daarbuiten en 7 personen hebben geen functie of deze is onbekend.



De stad is op zoek naar een bestuurder die de 'personificatie van de wapenspreuk van Amsterdam is': heldhaftig, vastberaden, barmhartig. Ook moet de nieuwe burgemeester humor en relativeringsvermogen hebben en staat hij of zij open voor wat er in de samenleving gebeurt.

30 april

Geïnteresseerden hadden tot 30 april de tijd om te solliciteren, via een mail of brief gericht aan de koning. Begin juli wordt de nieuwe burgemeester benoemd en beëdigd. Daarmee wordt er tegemoet gekomen aan de wens van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen, hij zei bij zijn aantreden voor 1 juli een nieuwe burgemeester te willen.