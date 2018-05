Buren opgeschrikt door nachtelijke Canta-brand: 'Ik was afhankelijk van dit wagentje'

Een verwoeste Canta en twee beschadigde huizen zijn het resultaat van een dramatische nacht voor André en Mokhtar.

De twee werden vannacht wakker van een harde knal. Voor de woning van André aan het John Motleyhof stond zijn Canta in lichterlaaie. Het wagentje ging volledig in vlammen op en ook de woning van André, én die van zijn buurman Mokhtar, raakte zwaar beschadigd.



'Een ramp', stelt Mokhtar. 'Het ging alle kanten uit', vult André aan. 'Dit is gedaan door iemand die een beetje loco is. Gewoon een pyromaan. Ik heb liever dat je mij een klap op m'n bek geeft, dan een Canta die niet terug kan slaan. Ik was afhankelijk van dit wagentje.'



Buurman Mokhtar staat nog te trillen op zijn benen. 'Ik heb niet geslapen', stelt hij. 'Wie doet nou zoiets?' Niettemin zijn de buurmannen blij dat ze ongeschonden de nacht doorgekomen zijn. 'Stel je was niet wakker geworden? Dan was ik nu gecremeerd!'