Bus botst achterop tram op Stadionplein; veertien gewonden

Op het Stadionplein in Zuid is een bus in botsing gekomen met een tram. Daarbij zijn veertien personen gewond geraakt. De Amstelveenseweg is vanaf de A10 afgesloten.

Van de veertien gewonden heeft één iemand zwaar letsel opgelopen. Een ander raakte, zoals de politie het noemt, middel gewond. Twaalf personen zijn lichtgewond.

Wat de oorzaak is van het ongeluk, is niet bekend. Een traumahelikopter is naast het Olympisch Stadion geland. Volgens getuigen stond de tram stil. De bus zou met hoge snelheid tegen de tram zijn aangereden. Het gaat om buslijn 347 en tramlijn 24.

Tram 16 en 24 rijden vanwege het ongeval een aangepaste route.

Bij aanrijding bus met tram Stadionplein #Amsterdam mogelijk meerdere gewonden. Hulpverlening is opgestart. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) May 4, 2018

Traumaheli landt naast Olympisch Stadion pic.twitter.com/HdtGTeIHbV — Mascha de Jong (@maschadejong) May 4, 2018