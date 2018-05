Gemeente plaatste op Koningsdag 428 extra plasplekken - waarvan 16 vrouwvriendelijk

Hoge nood op Koningsdag? Dan is Amsterdamse binnenstad een uitdaging voor de blaas. Voor de honderdduizenden feestvierders regelde de gemeente dit jaar 412 extra plasplekken voor mannen en 16 voor vrouwen.

Dat blijkt uit cijfers die AT5 heeft opgevraagd bij de gemeente. Voor de duidelijkheid: al bestaande plasfaciliteiten zijn niet meegerekend. Ook plasgelegenheden die door festivals zijn geregeld, of horeca-gelegenheden die - vaak tegen betaling - een wc beschikbaar stellen, tellen niet mee.

'Tijdens Koningsdag worden door de gemeente in de binnenstad vier toileteilanden van elk vier toiletten en drie urinoirs en honderd plaskruisen extra geplaatst', laat de gemeente desgevraagd weten. 'Bezoekers aan Koningsdag kunnen bovendien gebruik maken van faciliteiten in horecagelegenheden en extra voorzieningen die op eigen initiatief door horeca worden geplaatst', stelt de gemeente.

De vier keer vier toiletten, in totaal zestien dus, steken schril af tegen de hoeveelheid extra plaskruisen die worden geplaatst. Helemaal als je je bedenkt dat op één plaskruis vier mannen tegelijk kunnen plassen (en mannen bovendien óók gebruik kunnen maken van de 'gewone' toiletten) is de verhouding met 412 (!) extra plasplekken voor mannen, tegen zestien voor vrouwen nogal scheef.

Hoewel een plasplekje makkelijker is te vinden voor de mannelijke feestvierder, blijken velen alsnog de ene goudgele substantie voor de ander in te wisselen op plekken waar dat niet de bedoeling is. Vele binnenstadbewoners klagen al jaren dat de buurt in een open riool verandert tijdens Koningsdag. Zo telde Jordaan-bewoner Harmen tijdens Koningsdag in een uur tijd 66 wildplassers bij hem voor de deur.