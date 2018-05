Reclamevliegtuig boven de Dam: 'Herdenk ook de Churchill-doden'

Boven de Dam en de omgeving daarvan vloog aan het einde van de middag een vliegtuig over met daarachter de tekst 'Herdenk ook de Churchill-doden'. Om 20.00 uur wordt op de Dam de Nationale Dodenherdenking gehouden.

Wie er achter de boodschap zit is onduidelijk. Het vliegtuig vloog eerder vanmiddag enkele rondes boven Utrecht, meldt RTV Utrecht. De regionale omroep meldt dat één van de bedrijven die reclamevluchten uitvoert de opdracht weigerde: 'Het is slecht voor de branche dat mensen met dit soort teksten rondvliegen', aldus dat bedrijf.

Waar de tekst naar verwijst is niet zeker. Winston Churchill was tijdens de Tweede Wereldoorlog de premier van Groot-Brittannië. Hij was verantwoordelijk voor onder meer het grote bombardement op de Duitse stad Dresden. Daarbij kwamen in één nacht tussen zo'n 25.000 mensen om. Of de tekst daarnaar verwijst, is onduidelijk.