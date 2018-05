Deelfietsen oBike weer terug in de stad; dit keer niet om te delen

De fietsen die via oBike te huur waren, komen terug in de stad. Dit keer niet als deelfietsen, maar voor eigen bezit. De fietsen zijn te koop bij kringloopwinkel Gideon Italiaander.

De opkoop- en kringloopwinkel heeft 3600 fietsen van oBike opgekocht en verkoopt deze voor 169 euro. Vanaf morgen zijn ze ook beschikbaar in de filialen op de Beethovenstraat en de Zeeburgerstraat.

Het bedrijf oBike ging failliet nadat er in oktober een verbod kwam op de vele deelfietsen in de stad. De gemeente vond dat de tweewielers te veel stallingsplekken innamen in de openbare ruimte.

De fietsen hebben geen automatische sloten meer die te gebruiken zijn via een app, maar werken op de ouderwetse manier met sleutel. Diegene die de fietsen willen testen kunnen dit doen bij het filiaan op de Havenstraat.