De Ruijterkade hele weekend afgesloten voor al het verkeer

Een groot gedeelte van de De Ruijterkade is vanaf vrijdagavond 22.00 uur tot en met maandagochtend 06.00 uur afgesloten vanwege werkzaamheden. Dit betekent dat al het verkeer, dus ook fietsers, moeten omrijden.

De afsluiting zal vooral plaatsvinden rondom het Centraal Station. Autoverkeer kan omrijden via de Houtmankade, de Kattenburgerstraat en via de oostzijde van het Centraal Station op de Prins Hendrikkade.

Fietsers worden ook geadviseerd om te rijden via de fietstunnel onder het station. Omdat de fietstunnel verboden is voor scooters, is het voor hen handig via hotel IBIS te rijden.

Laatste grote werkzaamheden

De afsluiting heeft te maken met de herinrichting van de De Ruijterkade. Aankomend weekend worden de laatste grote werkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt er een nieuw wegdek aangelegd en wordt ook het fietspad aangepast. Verwacht wordt dat de herinrichting van het westelijke gedeelte van de De Ruijterkade eind mei is afgerond.