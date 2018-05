Tram rijdt afzetting achter Paleis op de Dam omver

Een tram van lijn 5 heeft vanavond een hek achter het Paleis op de Dam omvergereden. Om onduidelijke reden was het hek op de tramrails geplaatst.

De weg is voor het autoverkeer afgesloten, maar voor het tramverkeer gewoon toegankelijk. Hoe het hek op de rails terecht is gekomen is niet bekend.

De politie heeft samen met de trambestuurder het hek onder de tram vandaan gehaald. Hierna kon de tram zijn weg vervolgen.