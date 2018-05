Ooggetuige over busongeluk: 'Ineens hoorden we een keiharde klap'

Bij het ongeval tussen een bus en een tram bij het Olympisch Stadion zijn diverse omstanders vanmiddag te hulp geschoten. 'Ik ging meteen naar de buschauffeur om te vragen hoe het met hem ging en hij zei tegen mij dat alles oke was en dat hij geen pijn voelde', vertelt een van hen.

Gewonden

Het ongeluk gebeurde rond 15:00 uur. De chauffeur raakte bekneld en moest door de brandweer uit zijn benarde positie worden bevrijd. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht; 'één of twee zijn met de ambulance gegaan en de rest is hier opgevangen in het hotel'.

Lees ook: Bus botst achterop tram op Stadionplein; veertien gewonden

Twaalf personen zijn door het ongeval lichtgewond geraakt, 'één dame had een hoofdwond en een aantal had een bloedneus, een aantal een tand door de lip' vertelt een getuige. Een ander: 'Het was best wel heftig'. Een traumahelikopter landde naast het Olympisch Stadion.

Omleiding

De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Volgens getuigen stond de tram stil. De bus zou met hoge snelheid tegen de tram zijn aangereden. Het gaat om buslijn 347 en tramlijn 24. Tram 16 en 24 reden rond 19:00 weer de normale route.