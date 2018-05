Naambordjes met huisnummers om Joden 'symbolisch terug naar huis te brengen'

Elke 4 mei is Ida te vinden op het Kastanjeplein, in de Oosterparkbuurt. Samen met tientallen buurtbewoners maakt zij naambordjes met huisnummers van Joden die ooit in de buurt woonden, maar slachtoffer werden van de oorlog.

'Ik kwam erachter dat hier heel veel Joden gewoond hebben die zijn omgebracht in de oorlog', vertelt Ida. 'Daar wilde ik iets mee. Dat is uiteindelijk een grote plattegrond geworden die we elk jaar op het plein neerleggen. Daarmee zeggen we: ''we brengen jullie symbolisch terug naar huis. Want jullie horen bij ons en onze pijnlijk geschiedenis.'''

Bij het maken en neerleggen van de bordjes komt steeds een nieuw verhaal naar boven. 'Ik woon op één hoog. Mijn moeder op twee hoog. We zijn er ooit in de oorlog komen wonen. De Joodse mensen die er in de oorlog woonden zijn allemaal weggevoerd. Op een gegeven moment kwamen de woningen leeg en is mijn oma hier naartoe verhuisd', vertelt een man.

Een vrouw vertelt een ander aangrijpend verhaal: '126 familieleden van ons zijn omgebracht. Een klein neefje, Davidje - want zo noemen we hem altijd -,is toen hij twee jaar en acht maanden in Vught overleden. Zijn moeder en vader woonden op de Tugelaweg. Daar willen we zeker een bordje voor maken.'

Over twee jaar zou het project af moeten zijn en moet dan in totaal zo'n 2800 bordjes tellen. Ze zitten nu op 1500.