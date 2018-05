Kalmte op Dam na schreeuw: 'Hij werd weggesleept en het was ook gauw voorbij'

De schreeuw voorafgaande aan de twee minuten stilte op de Dam zorgde niet voor paniek. Sommige omstanders schrokken even toen het gebeurde, maar daar bleef het uiteindelijk bij. Dat vertellen ze aan AT5.

'Hij stond van tevoren al een beetje te discussiëren met mensen. Rond vijf voor acht begon hij ineens te schreeuwen. De politie reageerde heel kordaat en pakte hem gauw op', zegt een van hen. Een ander: 'Hij stond middenin een groep mensen dus hij kon ook geen kant op. In no time waren er vier of vijf politieagenten om hem af te voeren.'

Lees ook: Drie aanhoudingen rond Nationale Dodenherdenking op de Dam

Acht jaar geleden was het publiek zwaar geschokt toen Gennaro P. schreeuwde tijdens Dodenherdenking. Dit keer bleef iedereen kalm. 'Iedereen reageerde er zo rustig op dat iedereen dacht; wat een gek. Hij werd weggesleept en het was ook gauw voorbij.'

'Het was wel eventjes een verstoring van het moment dat we hier waren, maar door alle commotie gisteren en het verbod om het te doen, waren we er eigenlijk wel een klein beetje op voorbereid dat er toch wel weer iemand zou zijn die het zou gaan doen', vertelt een van de getuigen. 'Je weet dat het kan gebeuren, en het gebeurde dus. Dat was wel even een rare ervaring.'