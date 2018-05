Van der Burg: 'Lang gefantaseerd over burgemeesterschap maar ik heb niet gesolliciteerd'

VVD-leider en wethouder zorg Eric van der Burg heeft lang getwijfeld of hij zou solliciteren naar de functie van burgemeester: 'Ik heb erover nagedacht, over gedroomd en gefantaseerd maar ik heb niet gesolliciteerd', zegt Van der Burg vanavond in het AT5-programma Park Politiek.

Van der Burg was na het overlijden van burgemeester Van der Laan en het vertrek van loco-burgemeester Kajsa Ollongren naar Den Haag korte tijd waarnemend burgemeester. En dat is hem heel goed bevallen. Het burgemeesterschap leek dan ook zeer aantrekkelijk. 'Ik heb het vijf weken mogen doen, het was wel in een verdrietige periode na het overlijden van Eberhard van der Laan, ik heb het vijf weken mogen doen en ik vond het fantastisch.'

Toch besloot hij geen gooi te doen naar het burgemeestersambt. 'Toen heb ik uiteindelijk gezegd: nee, ik ga niet solliciteren, heel simpel, ik vind dat Amsterdam een vrouwelijke burgemeester moet krijgen, als je dat vindt moet je ook niet solliciteren.'

Kneiter-links

Ondertussen zijn GroenLinks, D66, PvdA en SP druk aan het formeren om een nieuw stadsbestuur te vormen. Volgens Van der Burg kunnen de partijen volgende week al een akkoord presenteren. En daarmee zou de VVD dus buiten de boot vallen. Maar als ze er niet uitkomen, dan schuift hij niet zomaar aan: 'Er is nadrukkelijk steeds gezegd: het wordt kneiter-links. (..) Je ziet: Amsterdam is een linkse stad, maar Amsterdam is ook een liberale stad. Als je zegt: we gaan kneiterlinkse akkoorden sluiten, dan lijk je je af te keren van een stroming in de stad en daar gaat de VVD nooit aan meewerken.'

Toekomst

En dat zou betekenen dat Van der Burg op korte termijn geen wethouder meer zal zijn. Hij zal op zoek gaan naar een nieuwe baan, en zal, als dat te combineren is, ook raadslid blijven. Maar helemaal zeker is dat niet: 'Er zijn twee mogelijkheden: het werk is te combineren met het raadslidmaatschap, dan heeft u mij vaak aan deze tafel, of het werk is niet te combineren met het raadslidmaatschap, dan kom ik hier een afscheidsinterview doen.'

Kijk hier het hele interview met Eric van der Burg.