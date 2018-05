Abboud ontvluchtte Syrië en organiseert een vrijheidsmaaltijd: 'Belangrijk dat vrijheid gevierd wordt'

Als tiener ontvluchtte Abboud het oorlogsgeweld in Syrië. Nu staat hij op het punt in Nederland zijn diploma te halen. 'Vrijheid moet gevierd worden.'

Met hulp van Stichting Vluchteling-Studenten ging Abboud na aankomst in Nederland aan de slag met een studie Bedrijfskunde. 'In Syrië is er nog oorlog', vertelt Abboud. 'Ik voel me hier vrij, veilig en gelukkig. Ik denk dat mijn toekomst hier ligt. Ik hoop dat ik binnenkort mijn diploma in ontvangst mag nemen.'



Toen hij Nederlandse lessen kreeg hoorde Abboud voor het eerst over 4 en 5 mei. 'Stilstaan bij mensen die zijn gevallen voor onze vrijheid vind ik heel belangrijk', stelt hij. Op 5 mei organiseert hij, samen met andere studenten, een vrijheidsmaaltijd. 'Ik help mee met dit evenement omdat ik het belangrijk vind dat de vrijheid gevierd wordt. Dat we vrijheid waarderen. Vrijheid is een groot concept, maar voor mij betekent het kunnen doen en zeggen wat je wilt, zonder dat je de vrijheid van anderen beperkt.'

In aanloop naar 5 mei zendt AT5 verschillende vrijheidsportretten uit. Komende zaterdag zie je vanaf 15.00 uur een selectie van verschillende 5 mei-activiteiten op AT5. Een overzicht van alle herdenkingen en vieringen in Amsterdam vind je hier.