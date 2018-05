De Ligt: 'In het buitenland heb ik op dit moment niet een club waarvan ik denk; prachtig'

Hoewel de Europese topclubs voor hem in de rij staan, laat Ajacied Matthijs de Ligt in het midden waar hij graag naartoe zou willen. 'Ik heb niet per se een club die ik mooi vind. Ik speel nu bij Ajax en dat vind ik een heel mooie club. Daar ben ik hartstikke trots op. In het buitenland heb ik op dit moment niet een club waarvan ik denk; prachtig.

Teleurstellend seizoen

Ajax maakt zich op voor de laatste wedstrijd van de competitie. Tegen Excelsior zullen zij het seizoen afsluiten dat de Ajacieden het liefst zo snel mogelijk willen vergeten. De Ligt ziet factoren zoals het vertrek van meerdere basisspelers of de verschillende trainers niet als de enige factoren die invloed hebben gehad op dit seizoen.

'Ik denk dat er meerdere zijn die ertoe geleid hebben dat we dit jaar zonder prijs staan' becommentarieerd verdediger De Ligt, 'Dat gebeurt bij een club als Ajax, dat was dit jaar niet anders. Aan ons was het zaak om daar mee te dealen en dat hebben we niet goed genoeg gedaan'.

Als aanvoerder heeft De Ligt in ieder geval vertrouwen in het nieuwe seizoen. 'We gaan gewoon voor alle prijzen die er te pakken zijn en aan het begin van het seizoen zullen we zien waar we dan aan meestrijden.'