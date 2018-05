Negen Marron United-leden aangehouden op Cornelis Lelylaan na melding vuurwapen

De politie heeft vanavond negen leden van Marron United, een club die zichzelf de 'snelstgroeiende antiracisme-groepering' noemt, aangehouden op de Cornelis Lelylaan. Dat gebeurde nadat er door een getuige melding was gemaakt van een vuurwapen.

De leden van Marron United kondigden eerder deze week aan dat ze met zo'n honderd man aanwezig zouden zijn tijdens de Dodenherdenking op de Dam. Uit foto's blijkt dat er inderdaad leden van de club aanwezig waren op de Dam.

Lees ook: Marron United: 'Met ruim 100 man in hesje aanwezig tijdens Dodenherdenking'

Na de Dodenherdenking zijn de leden van Marron United weer vertrokken vanaf de Dam. Rond 21:30 uur werden twee auto's op de Cornelis Lelylaan aan de kant gezet. Daar zaten negen leden van Marron United in. De auto's werden aan de kant gezet nadat een getuige melding had gemaakt van een vuurwapen. Agenten haalden de inzittenden er met getrokken wapens uit.

Geen wapen gevonden

De politie laat weten dat er vooralsnog geen vuurwapen is aangetroffen bij de leden van Marron United. Ook in de auto's is niks gevonden. Wel zijn de negen leden aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.