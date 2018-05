Kakkerlak gevonden in soep restaurant Warmoesstraat: 'Het had nooit mogen gebeuren'

Even lekker een soepje halen na een lange dag werken. Dat dacht Mitchell Esajas donderdagavond. Samen met zijn vriendin ging hij naar restaurant Kam Yin in de buurt van het Centraal Station. Eenmaal thuis gekomen zien ze dat hun soepje een 'extra ingrediënt' had.

Een heuse kakkerlak dreef rond in het bakje. Net toen de vriendin van Mitchell, Jessy, een hap wilde nemen van de soep zag ze het ongedierte drijven. Beiden waren ze behoorlijk geshockeerd. 'Hoeveel soep is er uit dezelfde pan verkocht? Hoeveel kakkerlakken hebben een duik genomen in dit kruidige bad? Hoe zit het met de hygiëne in dit restaurant als dit soort ongedierte in het eten van je klanten beland?'

'Vaker gebeurd'

De twee waren al thuis en vanwege het late uur zijn ze ook niet meer teruggegaan naar het restaurant. Ze hebben de soep weggegooid en Mitchell plaatste een berichtje op Facebook. Het bericht werd honderden keren gedeeld en ook kreeg hij duizenden reacties. Ook reacties van mensen die hetzelfde is overkomen bij hetzelfde restaurant. Daaruit blijkt dat het niet de eerste keer is dat het restaurant een kakkerlakje bij hun bestellingen levert.

Geen excuses

Het restaurant laat weten contact op te nemen met de gedupeerden. Ze vinden het zeer spijtig dat het gebeurd is. 'We willen voorop stellen dat het nooit had mogen gebeuren. De kakkerlakken reizen mee met de ingekochte goederen. We zijn aangesloten bij een ongediertebestrijding en doen er alles aan om ze buiten de deur te houden, maar we zitten natuurlijk ook in het centrum van Amsterdam, in hele oude panden. Ik wil geen excuses verzinnen, want wij moeten het voorkomen.'

Het restaurant belooft beterschap en heeft de keuken na het incident ook volledig gereinigd.