Amsterdam viert de vrijheid: dit is er te doen in de stad

Op Bevrijdingsdag staat de stad bol van bevrijdingsfeesten en andere evenementen. Om een beetje een overzicht te krijgen, hebben we op een rijtje gezet waar je vandaag allemaal heen kan. Mocht je niet naar buiten kunnen, geen nood: AT5 komt vandaag ook live uit de stad.

Op verschillende plekken in de stad zijn vrijheidsontbijten of -lunches. Tijdens de maaltijden zijn er lezingen, wordt er poëzie voorgedragen en is er muziek. Later op de dag zijn er tal van andere activiteiten. Zoals de festivals en feesten.

Het Vrije Westen

Hét Bevrijdingsfestival van de stad is ook dit jaar in het Westerpark: Het Vrije Westen. Dit jaar staan er zeven podia verspreid op het festivalterrein. Op het hoofdpodium staan onder meer de Ambassadeur van de Vrijheid My Baby, HAEVN, The Dubbeez en Rilan & The Bombardeers. Verder is er een house podium, hiphop bij Mossel & Gin en worden er 'vrijheidscolleges' gehouden door onder meer Fresku en Tinkebell. Het volledige programma is hier te vinden.

Lees ook: Lotty overleefde als enige van haar familie de oorlog: 'Ik moest op een bankje slapen'

Homomonument

Op het Homomonument is het ook feest. Op Bevrijdingsdag wordt de programmering verzorgd voor Superball. Volgens de organisatie kunnen bezoekers rekenen op 'veel hysterie, drags en fantastische perfomances'. Artiesten die langskomen zijn onder andere Baby Blue, Doppelgang, The G-Team en Mason. En net als Het Vrije Westen is dit festival ook gratis.

Vrijland Festival

Op Blijburg aan Zee organiseren Cartel en Roest Vrijland Festival. Voor wie graag een dansje waagt kan hier prima terecht. Met dj's als De Sluwe Vos, Juan Sanchez, Mirella Kroes en Tornado Wallace. Maar ook is er een podium van Punablog vol hihop. Met onder andere Hef, Mula B, DJ Abstract en Yung Nnelg. Disco Dolly, Pablo Discobar en Grooveproof hebben ook podia.

Lees ook: Laatste officiële Buchenwaldherdenking: nog nauwelijks overlevenden in leven

Huizen van Verzet

De hele dag door zijn Huizen van Verzet te bezoeken. Dat zijn huizen in de die een rol hebben gespeeld bij het verzet in de stad. In de huizen worden persoonlijke geschiedenissen verteld van verzetsmensen in een intieme 'huiskamersfeer'. Zo is de Bloemgracht 82-III te bezoeken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was dit een uitvalsbasis voor het verzet. Er was een wapenopslag en diende als onderduikadres. De huidige bewoners vertellen over de bewogen geschiedenis van het huis. Café 't Mandje aan de Zeedijk is ook open. Daar wordt verteld over eigenaresse Bet van Beeren die in het café joden huisvestte, maar ook Duitsers de kroeg in liet.

Live te volgen

AT5 is vanaf 15.00 uur live in de stad. Met twee verslaggevers komen we live vanaf verschillende locaties. Zo zijn we in de A'dam Toren waar een 24-uurs Vrijheidsmaaltijd is op het dak van de toren. Tijdens een diner gaan 48 Amsterdammers met elkaar in gesprek over de 'Lieve Stad'. Gedurende de dag gaan we langs bij nog meer vrijheidsmaaltijden. Ook zijn we op bevrijdingsfestivals Het Vrije Westen en bij het Homomonument. Kijk morgen op tv of via onze website.

Natuurlijk zijn er veel meer feesten, lezingen en open huizen die de moeite waard zijn in de stad. Een volledig overzicht is te vinden op de site van 4 en 5 mei in Amsterdam.