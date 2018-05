Brandweerbaas wil af van motorbendeleden in korps

Bij de Amsterdamse brandweer werken mannen die ook lid zijn van motorclubs als de Hells Angels en Satudarah. Commandant Leen Schaap wil hiervan af.

Bij de brandweer zit in ieder geval één Hells Angel en ook één lid van Satudarah, meldt Het Parool. Daarnaast werkt er een bekende mma-vechter in het korps. 'Ik vind het absoluut niet normaal dat binnen overheidsorganisaties mensen werken die lid zijn van criminele motorbendes. Dat geldt ook als je vol in het wereldje zit van de kooivechters en een directe link hebt met de top van zo'n motorbende', zegt Schaap in de krant.

Toch denkt hij dat het lastig wordt om de motorbendeleden uit het korps te weren. 'Bij de politie is het evident: als je lid bent van zo'n motorclub heb je contact met criminelen. Dat mag niet', zegt Schaap. 'Binnen de brandweer of de gemeentereiniging ligt dat anders. Lidmaatschap van een criminele motorclub betekent niet dat je geen brand kunt blussen of geen straat kunt vegen.'

De commandant begon twee jaar geleden bij de Amsterdamse brandweer en haalt sindsdien regelmatig uit over misstanden binnen zijn organisatie. Zijn doel is om de cultuur binnen het 'wittemannenbolwerk' te veranderen. Onlangs werd zijn contract met drie jaar verlengd.