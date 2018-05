Moeder van Dotan doet emotionele oproep: 'Geef me een teken van leven'

Zanger en trollenlegerkapitein Dotan is spoorloos. Zijn telefoon is afgesloten en niemand weet waar hij is. Daarom doet zijn moeder vandaag een emotionele oproep in de krant.

De hartenkreet is geplaatst in De Telegraaf en luidt: 'Lieve Dotan, we maken ons allemaal grote zorgen om jou. Geef me een teken van leven...' Al twee weken zou Patty Harpennau geen bericht meer van haar zoon hebben gehad. Ook is hij niet meer gespot bij zijn woning.

'Ik ben radeloos en maak me grote zorgen. Hij belt me niet en ik kan hem niet bellen. Zijn telefoon is afgesloten en hij heeft al zijn concerten afgezegd. Ik slaap er niet van, heb dikke kringen onder mijn ogen en word net als Dotan overladen met haatmails, met daarin de meest erge verwensingen', zegt Patty.

Volgens De Telegraaf is Dotan wel gezien in Israël, waar overigens ook de omstreden castingdirector Job Gosschalk zou zitten ondergedoken nadat hij in opspraak kwam. Dotan is in Israël geboren en zijn vader woont er nog steeds.

Dotan kwam vorige maand in opspraak omdat hij via allerlei napaccounts op sociale media zichzelf had aangeprezen. Hij bedacht zelfs verhalen over een ernstig zieke fan die achteraf helemaal niet bestond.