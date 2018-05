Rechter: 'Rondleiding in Arena is geen cultuur'

Een rondleiding in de Johan Cruijff Arena is definitief geen culturele activiteit. Dat blijkt uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

Dat meldt De Telegraaf. De zaak was aangespannen door Stadion Arena dat tours in de Arena aanbiedt. Zij moeten van de Belastingdienst een btw-tarief van 21 procent hanteren, maar vinden dat onterecht. Rondleidingen in het stadion zouden volgens hen onder het lage tarief van 6 procent moeten vallen.

Deelnemers van de tours bezoeken echter het stadion én het museum van Ajax. Als alleen het museum bezocht zou worden, dan zou het tarief van 6 procent inderdaad van toepassing zijn. Maar het stadion is niet cultureel genoeg, vindt de rechter. En omdat het kaartje voor beide activiteiten is, blijft het tarief daarom 21 procent.