Scooters blijven nog het hele jaar op fietspad rijden

Slecht nieuws voor Amsterdammers die zich verheugen op scootervrije fietspaden. De invoering van de helmplicht is weer uitgesteld. Daardoor blijven snorfietsen nog dit hele jaar op het fietspad rijden.

Dat zegt wethouder Pieter Litjens (Verkeer) tegen Het Parool. Eigenlijk wilde de gemeente dat scooters al op 1 januari 2018 naar de rijbaan zouden gaan, maar nu kan dat pas 1 januari 2019 op zijn vroegst. Het probleem is dat de Raad van State zich nog over het landelijke wetgevingsproces buigt.

In Amsterdam zijn er al jaren plannen om snorscooters (met blauwe kentekenplaten) naar de rijbaan te verbannen. Dit zou volgens Litjens 260 verkeersslachtoffers per jaar kunnen schelen. Maar de maatregel kan pas genomen worden als deze scooterrijders verplicht met helm gaan rijden. En die regelgeving ligt in Den Haag. Na een lang proces ging de Tweede Kamer vorig jaar december eindelijk akkoord met de 'helmplicht'.

Het Parool schat in dat met 'een paar maanden invoeringstijd' scooters nog tot in het voorjaar van volgend jaar op het fietspad blijven rijden.