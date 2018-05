Hakim Ziyech neemt afscheid: 'Ik ben uitgeleerd in Nederland'

Van een concrete transfer is nog geen sprake, maar Hakim Ziyech weet zeker dat hij na de zomer niet meer voor Ajax speelt. In het AD geeft hij vandaag zelfs een 'afscheidsinterview'.

Hij is overtuigd van zijn vertrek. 'Ik vind persoonlijk dat ik weinig meer te zoeken heb in Nederland. Dat ik uitgeleerd ben en dat ik een nieuwe uitdaging nodig heb', zegt hij in de krant.

Hij voelt zich niet weggejaagd door uitfluitende supporters, maar zegt wel dat de kritiek afgelopen seizoen veel te persoonlijk werd. Zijn lichaamstaal lag vaak onder vuur. 'Ik houd gewoon niet van die poppenkast. Mensen willen ideale schoonzoontjes, hè. Dat ben ik niet. Liever eerlijk en gehaat, dan achterbaks en geliefd.'

Nouri

Er was veel tegenslag in zijn tijd bij Ajax. Er werden geen prijzen gewonnen en Ziyech snapte niks van het ontslag van Marcel Keizer. Het absolute dieptepunt was het tragische lot van Abdelhak Nouri. Ziyech en Nouri werden in korte tijd goede vrienden. 'Ik ga bij hem langs in het ziekenhuis. Als ik kan gaan, ga ik. Als ik bij Appie aan het bed sta, gaat er van alles door mijn hoofd. Ik praat niet tegen hem, maar ik haal in mezelf wel alle mooie herinneringen naar boven.'

Ziyech en Nouri deelden altijd hotelkamers. Ook tijdens het trainingskamp in Oostenrijk, waar Nouri onwel raakte. 'Toen ik terugkwam in het hotel zag ik zijn spullen op de kamer liggen. Dat was zo moeilijk. Eenmaal terug in Nederland kropen de dagen voorbij. We werden gek van de onzekerheid. En dan het slechte nieuws...', zegt Ziyech. 'Het verdriet zal altijd blijven.'