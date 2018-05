Opgepakt drietal Dodenherdenking zit nog in de cel

De drie mannen die gisteravond zijn aangehouden rond de Nationale Dodenherdenking, zitten zaterdagochtend nog vast. Dat laat de politie aan AT5 weten.

Een 55-jarige Amsterdammer werd aangehouden omdat hij vlak voor de twee minuten stilte begon te schreeuwen. Een 66-jarige man uit Schiedam toonde een spandoek met de tekst 'Churchill massamoordenaar' en werd ook opgepakt. Deze twee verdachten zijn gearresteerd voor verstoring van de openbare orde. De derde aanhouding betrof een 22-jarige toerist die zich schuldig zou hebben gemaakt aan openbaar dronkenschap.

Lees ook: Drie aanhoudingen rond Nationale Dodenherdenking op de Dam

Waarom de 55-jarige begon te schreeuwen is onduidelijk. De politie onderzoekt zijn beweegredenen nog. Vooralsnog is er geen link met actiecomité Geen 4 Mei Voor Mij dat vooraf had aangekondigd lawaai te zullen maken. Uiteindelijk besloot die groep op het laatste moment af te zien van de lawaaidemonstratie, die op dat moment al door de burgemeester en de rechter was verboden.

De 66-jarige man uit Schiedam met het spandoek heeft mogelijk een connectie met het reclamevliegtuigje dat gisteren over de stad vloog. 'Herdenk ook de Churchill-doden' stond op sleep.