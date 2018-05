Vier jaar cel voor Colombiaan met 87 kilo cocaïne

De Colombiaan die vorig jaar betrapt werd met 87 kilo cocaïne in zijn bezit, moet vier jaar de cel in.

Dat besloot de rechter gisteren. De 48-jarige Colombiaan liep 31 oktober tegen de lamp toen de politie onderzoek deed naar 'spookburgers'. In een woning aan de Ladogameerhof in De Aker werd 87 kilo cocaïne aangetroffen. De drugs lag in de slaapkamer van de woning.

In de keuken vond de politie voorwerpen zoals weegschalen, een drukpers en andere voorwerpen waarmee je drugs kunt verpakken. Volgens de rechter is er genoeg bewijs dat de 48-jarige man al langere tijd in de woning verbleef. Hij moet daarom op de hoogte zijn geweest van de drugs in het appartement.

Een 34-jarige Colombiaan die ook aangehouden werd na de cocaïnevondst is vrijgesproken. Tegen hem was te weinig bewijs.