Aangehouden leden Marron United op vrije voeten: geen wapen aangetroffen

De negen leden van Marron United die gisteren op de Cornelis Lelylaan werden aangehouden, zijn vandaag weer vrijgelaten door de politie.

De politie hield leden van de club aan nadat er een melding was binnengekomen over een vuurwapen. Negen leden werden aangehouden en meegenomen naar het politiebureau, maar een vuurwapen is niet aangetroffen.

Marron United noemt zichzelf de 'snelstgroeiende antiracisme-groepering'. De club had aangekondigd aanwezig te zijn bij de Nationale Dodenherdenking om de stilte te bewaken. Een aantal leden werd ook gespot op de Dam tijdens de herdenking.