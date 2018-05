Dotan reageert op hartenkreet van zijn moeder

Zanger Dotan heeft zijn moeder een teken van leven gegeven. Vanochtend deed zij in De Telegraaf een dringende oproep aan haar zoon.

'Ik heb inmiddels via via contact gehad met Dotan', zegt Patty Harpennau tegen Shownieuws. 'Hij heeft behoefte aan rust en wil even niet gevonden worden.' Ze weet nog altijd niet waar Dotan is, hoewel er geruchten gaan dat hij naar zijn geboorteland Israël vertrok.

In De Telegraaf liet Patty vanochtend een dringende oproep aan haar zoon plaatsen: 'Lieve Dotan, we maken ons allemaal grote zorgen om jou. Geef me een teken van leven...'

Dotan raakte vorige maand in opspraak nadat de Volkskrant onthulde dat de zanger allerlei nepaccounts op sociale media gebruikt om zichzelf op te hemelen. Hij bedacht onder andere een heel verhaal over een doodzieke fan die achteraf niet bestond.