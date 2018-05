Damschreeuwer overgedragen aan hulpinstanties

De 55-jarige man die gisteren vlak voor de twee minuten stilte op de Dam begon te schreeuwen, is overgedragen aan de hulpinstanties. Dat meldt de politie. De andere twee mannen die tijdens Dodenherdenking werden opgepakt, zijn weer op vrije voeten.

De politie is niet achter het motief van de schreeuwende Amsterdammer gekomen. 'Het enige wat we erover kunnen zeggen is dat hij is overgedragen aan de hulpinstanties vanwege zijn gemoedstoestand', aldus een politiewoordvoerder. De broer van de Damschreeuwer omschrijft de man in het AD als 'een psychisch gestoorde eenling die al jaren de weg kwijt is'.

Volgens de broer is de man, die zichzelf Leo noemt, 'een beetje boel doorgeslagen'. 'Hij praat tot vermoeiens toe over het milieu. Ik weet dat hij dagelijks door Amsterdam loopt om tegenover toeristen te verkondigen dat ze moeten stoppen met vlees eten. Ondanks die verbetenheid is hij geen agressieve activist. Mijn broer zal nooit iemand lichamelijk lastigvallen.'

De twee andere mannen die werden aangehouden zijn op vrije voeten gesteld. Het betrof een 22-jarige toerist die werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Hij heeft een boete gekregen. De andere verdachte was een 66-jarige Schiedammer die met een spandoek stond met daarop de tekst 'Churchill massasmoordenaar'.