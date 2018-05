Caitlyn Jenner brengt bezoekje aan de stad

Voormalig Olympiër en realityster Caitlyn Jenner was gisteren een avondje uit in zuid. Jenner was op stap met Holland’s Next Top Model-winnares Loiza Lamers, die een foto van de bijzondere avond op Instagram plaatste.

Ook de vriendin van Jenner, Sophia Hutchins, was mee naar restaurant MOMO, vlakbij het Rijksmuseum. Lamers bedankt Jenner bij de fotopost. 'Bedankt voor je strijd, waarmee je de wereld beter probeert te maken.'

Caitlyn Jenner werd geboren als Bruce Jenner en was een van de bekende gezichten in de realityserie Keeping Up with the Kardashians en later in een eigen spin-off: I Am Cait. In 2015 besloot Jenner om als vrouw door het leven te willen. Sindsdien is zij een voorvechter van LHBT-rechten.

Een bericht gedeeld door Loiza Lamers (@loizalamers) op 4 Mei 2018 om 11:59 (PDT)