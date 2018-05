Ook horecaondernemers pleiten voor meer plasvoorzieningen

Bij grote evenementen in de stad als de Gay Pride moeten er veel meer openbare toiletten komen. Eerder deze week schreven Centrumbewoners al een brief aan de gemeente over het aantal wildplassers tijdens Koningsdag, maar ook vrouwen én horeca-ondernemers trekken nu aan de bel.

'Met Koningsdag hebben we zeker zo'n vijfhonderd mensen die gebruik willen maken van ons toilet. Dat is heel vervelend voor de gasten die ik heb, ook in verband met de hygiëne en overlast', aldus Atse Busman van Brasserie Keyzer nabij het Museumplein.

Om diezelfde reden laten ze in een restaurant verderop geen feestgangers meer gebruik maken van hun toiletten. 'De toiletbezoekers komen via de voordeur binnen, via de achterdeur binnen, en willen allemaal naar de toilet. Onze kickboksmeisjes die zijn de hele tijd bezig om die bezoekers tegen te houden. Een heel onprettige situatie op sommige dagen in de zaak', vertelt Dennis van Dijk van restaurant Solo.

Vooral voor vrouwen zijn er heel weinig voorzieningen. Van de 428 extra toiletten die de gemeente tijdens Koningsdag inzette, waren er slechts zestien geschikt voor vrouwen. 'Die verhouding is natuurlijk van de zotte, klopt van geen kant', verzucht Cathelijne Hornstra van Actie Zeikwijf. 'De gemeente moet echt veel meer plasgelegenheden hebben. Niet alleen voor iedereen, maar vooral ook voor vrouwen. De verhouding is volkomen zoek in het dagelijks leven en vooral tijdens dit soort evenementen.'

De gemeente laat AT5 weten bij evenementen als Koningsdag en Gay Pride vaak geen extra toiletten te kunnen plaatsen wegens tekort aan ruimte. Verder wordt gewerkt aan betere bewegwijzering naar de toiletten en er komt een pilot met toiletwagens tijdens uitgaansnachten.