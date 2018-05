Omstanders proberen overvaller te grijpen en worden neergestoken

Bij een overval op de Dirk van den Broek aan de IJdoornlaan in Noord zijn vanavond twee mensen gewond geraakt.

De supermarkt werd om 18.30 uur overvallen door een man met een mes. Twee mensen in de supermarkt probeerden de overvaller tegen te houden, maar werden door de man neergestoken toen hij probeerde te ontkomen.

De twee slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekend. De overvaller is weten te ontkomen. Tijdens de overval droeg hij een donkerblauwe hoodie en een donkerblauwe broek. De rover is in onbekende richting gevlucht. Het is niet duidelijk of hij iets heeft weten buit te maken.