Compilatie: Amsterdam viert de vrijheid met maaltijden en festivals

Vandaag viert Amsterdam de vrijheid. De stad staat vandaag bol van bevrijdingsfeesten en andere evenementen. AT5 schoof aan bij verschillende vrijheidsmaaltijden en bezocht diverse festivals.

Vrijheidsmaaltijden

In De Hallen werd vanmiddag een Vrijheidsmaaltijd voor 120 'Lieve Amsterdammers' gehouden. 'We hebben het de Lieve Amsterdammers-estafette genoemd. Ze gaan niet rennen en elkaar aantikken, maar ze hebben elkaar uitgenodigd', legt Marjolein Frijling van de organisatie uit. 'We hebben een klein groepje vanuit de organisatie uitgenodigd, en die mensen hebben hun eigen Lieve Amsterdammer uitgenodigd, en die hebben ook weer een Lieve Amsterdammer uitgenodigd.' Ook in het Rijksmuseum en in de Singelkerk kwamen Amsterdammers bijeen om samen te eten.

Het Vrije Westen

Het Westergasterrein werd vandaag weer omgedoopt tot Het Vrije Westen. Een festival met zeven podia. Bezoekers konden er onder meer speeddaten met veteranen. 'We waren net bezig met een leuk gesprek', vertelt veteraan Rob Moerman. 'We begonnen het gesprek met wat een veteraan nou eigenlijk is. Het is een militair die in een oorlogsituatie heeft gediend voor honderd dagen.' Even verderop kreeg een jonge bezoeker uitleg over het werk van militairen. 'Vrijheid is niet vanzelfsprekend, dus het is ook heel goed om te laten zien wat we daarvoor moeten doen.'

Homomonument

Ook bij het Homomonument bij de Westerkerk barstte het feest vanmiddag los. 'Het meest unieke is dat wij op dezelfde plek herdenken, als dat wij het vieren. Dus gisteravond hadden we hier Dodenherdenking herdacht en vandaag vieren we de vrijheid. Hoe het is jezelf te zijn en vrij te zijn. Dat is heel belangrijk voor ons allemaal.'