NVWA sluit restaurant in centrum na kakkerlak in soep

Restaurant Kam Yin in de Warmoesstraat is vandaag op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gesloten. Directe aanleiding voor een bezoek van de controleurs was een kakkerlak die gevonden werd in een bakje soep.

Het bericht van Mitchell Esajas, die het beestje vond in zijn afgehaalde maaltijd, ging hard rond op social media. Dat was voor de NVWA reden genoeg om meteen in actie te komen. Vandaag werd een controle uitgevoerd bij het restaurant.

Hygiëne niet op orde

'We hebben ook kakkerlakken gevonden', zegt een woordvoerder van de NVWA tegen AT5. 'De rest van de hygiëne was niet op orde.' En dus kon de zaak meteen haar deuren sluiten.

Het restaurant mag pas weer open zodra er een herkeuring geweest is. Als het restaurant schoongemaakt is en er maatregelen genomen zijn tegen de kakkerlakken, komt de NVWA weer langs. Wanneer de zaak weer open kan is nu niet bekend.