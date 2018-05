Café 't Klein Kalfje weer open na faillissement

Café 't Klein Kalfje op de grens van Amsterdam en Amstelveen is weer open nadat het in maart de deuren sloot vanwege een faillissement. Aanleiding voor het faillissement was een ruzie over de huur van 180.000 euro per jaar.

David Crouwel, de eigenaar van de maatschappij die de zaak exploiteert, zegt tegen Het Parool dat er geen sprake is van een doorstart, maar van 'helemaal opnieuw beginnen.'

Het café is bekend binnen de Amsterdamse onderwereld. Zo zou er volgens verschillende bronnen een vergadering zijn geweest van vastgoedbazen de dag na de arrestatie van Holleeder. Ook was de horeca-gelegenheid toneel voor een liquidatiepoging op ex-crimineel en misdaadjournalist wijlen Martin Kok. Hij werd later doodgeschoten in Laren. Het etablissement is ook populair onder sporters van de sportparken in de buurt.

De officiële opening van 't Klein Kalfje is op 12 mei, maar de komende week is de zaak al gewoon open.