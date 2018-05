Ajax kwam drama Nouri niet meer te boven: een seizoensoverzicht

De ploeg werd opnieuw geen kampioen, versleet alweer een trainer en werd op Europees vlak al in de voorrondes uitgeschakeld. Maar het verbleekt allemaal bij het ineenstorten van nummer 34: Abdelhak Nouri. Het seizoen 2017 - 2018 zal bij Ajax de boeken in gaan al een van slechtste seizoenen ooit; een terugblik.

Het verhaal van dit seizoen begint eigenlijk al aan het eind van het vorige. Want na een finaleplaats in de Europa League, bereikt met aantrekkelijk en aanvallend voetbal, stapt vanuit het niets trainer Peter Bosz op. Hij zou overhoop liggen met Hennie Spijkerman, keeperstrainer Carlo l'Ami, hersteltrainer Björn Rekelhof en Dennis Bergkamp. Bosz vertrekt, ondanks het Europese succes, naar Borussia Dortmund.

En daarom moet Ajax het seizoen beginnen met een kersverse trainer: Marcel Keizer. Hoewel, helemaal onbekend is Keizer voor veel spelers niet. Ajacieden uit eigen jeugd hebben hem al meegemaakt als trainer van Jong Ajax. Het seizoen daarvoor leidde Keizer Jong Ajax nog naar de tweede plaats in de Jupiler League.

Drama Abdelhak Nouri

Nog geen maand na de trainerswissel zakt Abdelhak Nouri tijdens een trainingskamp in Oostenrijk in elkaar. De jonge Ajacied wordt gereanimeerd op het veld en ligt daarna weken lang in coma. Door zuurstofgebrek blijkt hij ernstige en blijvende hersenschade opgelopen te hebben. Naar alle waarschijnlijkheid zal Nouri nooit meer kunnen lopen of praten.

In de weken daarna rouwt niet alleen Ajax, maar ook de rest van de stad om de Ajacied die volgens velen een gouden toekomst voor zich had. In Geuzenveld, bij het huis van de familie Nouri, komen duizenden mensen hun steun betuigen. Het beeld van vader Nouri die vanuit het zonnedak van zijn auto, zijn hoofd naar de hemel buigt, staat bij veel mensen nog op het netvlies.

Wijlen burgemeester Van der Laan heeft het in een uitzending van Zomergasten zichtbaar moeilijk als hij spreekt over Nouri. 'Het is een onwaarschijnlijk verdriet. Iemand met zo'n mooi perspectief. Maar het verbroedert ook. Dat de F-Side de Marokkanen meenemen en andersom. Het was een soort rouwdienst.'

Europees fiasco

In de Ajax-kleedkamer in de Johan Cruijff Arena blijft dit hele seizoen een plek ingericht voor de 34 van Ajax. Het wegvallen van Nouri trekt een zware wissel op zijn teamgenoten, de Ajax-staf en ook op de sportieve resultaten. Krap drie weken na het ineenzakken van Nouri, moet het jonge team van Keizer al Europees aantreden in de voorrondes van de Champions League. De 1-1 bij OGC Nice is een keurige uitgangspositie, maar de 2-2 in eigen huis wordt Ajax fataal.

Dan maar de Europa League, de competitie die Ajax het voorgaande jaar een finaleplek opleverde. Maar ook dat internationale avontuur eindigt in mineur. In twee onderlinge ontmoetingen trekken de Ajacieden duidelijk aan het kortste eind. In de Arena wordt met 0-1 verloren en een week later in Noorwegen wordt het 3-2. Het betekent het einde van de Europese aspiraties van Keizer en zijn jonge ploeg.

Vertrek Sanchez en begin seizoen

Tot overmaat van ramp vertrekt de rots in de branding achterin. Davinson Sanchez die in een jaar tijd uitgroeide tot publiekslieveling, maakt een transfer naar Tottenham Hotspur in Engeland en wordt daarmee de duurste Ajacied ooit. In de competitie gaat het intussen ook al niet best. In de eerste zes wedstrijden van het seizoen verliest Ajax twee keer en speelt het een keer gelijk.

Vlak voor de winter kosten de slechte prestatie trainer Marcel Keizer de kop. Begin december wint Ajax nog overtuigend van directe concurrent PSV. In de Arena wordt er met 3-0 een portie billenkoek uitgedeeld. Anderhalve week later gooit Twente Ajax uit het bekertoernooi en dat blijkt de stok waarnaar werd gezocht. Keizer en zijn assistenten Hennie Spijkerman en clubicoon Dennis Bergkamp worden de laan uit gestuurd.

Erik ten Hag nieuwe trainer

Nog voor het begin van het nieuwe jaar stelt de Ajax-leiding Utrecht-trainer Erik ten Hag aan als nieuwe trainer. Ajax staat op dat moment vijf punten achter op koploper PSV. De tweede trainerswissel in een half jaar tijd gaat ook de directie van de club niet in de koude kleren zitten. Directeur Edwin van der Sar zegt eens serieus in de spiegel te gaan kijken als de gekozen weg met Ten Hag de verkeerde blijkt te zijn.

De daarop volgende winterstop is een roerige periode voor met name één Ajacied: Amin Younes. Is er nu wel of niet een transfer naar het Italiaanse Napoli. Alles lijkt in kannen en kruiken, de clubs zijn al rond, de medische test is doorstaan. Maar op het allerlaatste moment zegt Younes toch 'nee'. In de maanden daarna doen de wildste verhalen over de vleugelaanvaller de ronde. Zo gaat het gerucht dat Younes is afgehaakt na een ontmoeting met een mafioso. Duidelijkheid over de transfer van de Libanese Duitser komt er niet.

Ster van Oranje

Ajax lijkt goed uit de startblokken te komen door direct na de winterstop met 2-0 van Feyenoord te winnen. Maar een week later is daar alweer een teleurstellend gelijkspel uit bij FC Utrecht. Voor één specifieke Ajacied is de vroege lente wel een moment om te koesteren. Matthijs de Ligt speelt twee sterke interlands voor Oranje, thuis tegen Engeland en een paar dagen later tegen Portugal. Het goede spel van de jongeling levert meteen transfergeruchten op, de meest hardnekkige daarvan: een mogelijke overstap naar FC Barcelona.

Smaakmaker uitgefloten en bezongen

Voor een andere Ajacied, volgens velen de beste speler van dit Ajax, verloopt het jaar ronduit teleurstellend. Hakim Ziyech heeft het bijzonder zwaar met het wegvallen van Abdelhak Nouri; in sommige opzichten zijn kleine broertje op het veld.

In verschillende interviews vertelt Ziyech dat hij vaak bij de familie Nouri over de vloer komt en dat hij zeker in het begin van het seizoen heftige emoties had bij het spelen van wedstrijden. In een interview met De Telegraaf zegt hij: 'We dragen hem als team altijd bij ons, zijn kleren en schoenen hangen nog steeds in onze kleedkamer. Alsof hij zo weer kan aansluiten'.

Gedurende het seizoen speelt Ziyech een aantal slechte, maar vooral heel veel goede wedstrijden. Toch lijken sommige supporters ontevreden met het spel van de smaakmaker van Ajax en volgen er fluitconcerten. In andere wedstrijden wordt Ziyech dan weer bezongen. Het maakt dat de middenvelder tegen het eind van het seizoen aangeeft te willen vertrekken naar het buitenland.

Blokkade spelersbus

Vlak na die uitspraak krijgt Ajax een enorme oorwassing van directe concurrent PSV. In een dramatisch verlopen wedstrijd wordt Ajax met 3-0 verslagen en kroont PSV zichzelf tot kampioen van Nederland. Woedende supporters blokkeren de oprit naar de Arena en de Ajaxbus wordt gedwongen te stoppen. Als hij uitstapt krijgt Ziyech een duw van een van de supporters. Ajax reageert daar de volgende dag weer op: de woede is te begrijpen, maar 'van spelers blijf je af'.

Ajax weet in de afsluitende wedstrijden nog wel de tweede plaats te behouden, al verliest het aanvoerder Veltman voor minstens een halfjaar. Veltman loopt een zware knieblessure op. Door die tweede plek mag Ajax komend seizoen op voor een plekje in de Champions League. Maar daar moeten dan wel drie voorrondes voor overleefd worden. En daarin moet het team het waarschijnlijk stellen zonder de grote smaakmaker. De kans dat Hakim Ziyech dan nog Ajacied is, die kans is bijna nihil.