Chagrijn bij honderden jonge ouders: geen water pierenbadje in Amsterdamse Bos

Ouders die dachten hun kroost een plezier te doen met het pierenbadje in het Amsterdamse Bos, komen bedrogen uit. Want ondanks de hoge temperaturen, is het zwembad niet gevuld.

Ook Mandy Scholten dacht samen met haar kinderen (6 en 8 jaar) verkoeling te zoeken bij het water. 'Maar ja, er is geen water. Ik kom hier al jaren en dit is een ideale plek als je jonge kinderen hebt. Het is veilig, want het is ondiep, en je als ouder lekker aan het zwembad zitten'.

Onderhoud

Maar nu kan dat even niet. 'Er wordt onderhoud gepleegd', laat een woordvoerder van het Amsterdamse Bos weten. Er zou een laag aan het zwembad zijn toegevoegd, omdat er afgelopen winter wat schade is ontstaan. 'Die klus kon alleen uitgevoerd worden boven bepaalde temperaturen en als er geen regen werd voorspeld'.

Zoeken naar informatie

Het is even zoeken, maar ergens verstopt op de website van het Amsterdamse Bos staat inderdaad een toelichting op het gesloten kinderbad. Maar die heeft Mandy niet gezien. 'Ik heb nog gekeken op de website voordat ik hierheen ging om te kijken of het open was. En ik ben niet de enige, in een half uurtje heb ik ongeveer honderd mensen zien aankomen met grote tassen. Die keken dan even chagrijnig om zich heen en draaiden zich meestal snel weer om. Ik ga zo ook maar, naar Haarlem of zo'.

De woordvoerder van het Amsterdamse Bos laat weten dat het kleine kinderbadje wel open is. 'Ik ben ook meer dan bereid om mensen de goede kant op te sturen', zegt ze.

Het is nog niet bekend wanneer het pierenbadje weer gevuld is met water. De woordvoerder raad aan om de website in de gaten te houden.