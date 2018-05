Boevenspotter Jaime droomt van internationale carrière: 'Echt helemaal parra word je dan'

Jaime van Gastel, beter bekend als de boevenspotter, is uitgegroeid tot een YouTube-sensatie. Het spotten van boeven deed hij al jaren, maar sinds 2016 legt hij alles vast op camera en zet dat op zijn eigen kanaal. Hij heeft inmiddels meer dan 50.000 abonnees.

22 jaar geleden ging Jaime als manager van een damesschoenenwinkel werken in de Kalverstraat. En daar ontdekte hij een nieuwe passie. 'Ja het spotten geeft echt adrenaline op het moment dat je zakkenrollers ziet. Dan word je echt helemaal gek. Echt helemaal parra word je dan. En op het moment dat het zakkenrollersteam er bovenop zit en ze worden in de boeien geslagen, dat is gewoon een heerlijk gevoel', vertelt de boevenspotter.

Jaime zit momenteel even zonder werk, maar daardoor heeft hij wel extra tijd om achter zakkenrollers aan te zitten. Door de politie op straat wordt hij ook vaak getipt over mogelijk zakkenrollers in de stap. 'Mocht je niks te doen hebben', wordt Jaime aangesproken door een agente.

Fulltime

Dromen heeft Jaime nog wel. Fulltime als boevenspotter aan de slag gaan bijvoorbeeld. 'Dat zou ik echt super graag willen, maar dan zou ik veel meer abonnees moeten hebben. En dan zou ik ook gewoon naar het buitenland kunnen gaan om zakkenrollers te spotten, zodat ik toch een bredere doelgroep krijg. Ja dat lijkt mij wel super.'