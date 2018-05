Pont vaart hard tegen kade bij CS aan: dertien gewonden

De pont van Noord naar het Centraal Station is vanmiddag met hoge snelheid tegen de kade opgevaren. Er zijn dertien mensen gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 15:45 uur. De pont kwam vanuit de Buiksloterweg. Mogelijk door een technisch defect heeft de pont niet kunnen afremmen. 'We hebben nu het idee dat de linker schroef kapot is, maar dat moeten we goed onderzoeken', zegt een woordvoerster van het GVB.

Elf gewonden konden ter plaatse worden behandeld. Twee opvarenden zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Het gaat om iemand met een gebroken pols en een zwangere vrouw. Vanwege het ongeval kwamen meerdere ambulances ter plaatse.

Het GVB zegt het verschrikkelijk te vinden dat het ongeluk is gebeurd. Samen met de politie wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak. De schipper heeft moeten blazen en bleek geen alcohol te hebben gedronken.