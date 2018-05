Nipte overwinning voor Ajax na laatste wedstrijd seizoen

Ajax wint op het nippertje met 2-1 van Excelsior tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen.

In de uitwedstrijd tegen de Rotterdammers begon de wedstrijd belabberd. In de 19e minuut scoorde De Ligt soepel de eerste 0-1, toen reservedoelman Lamprou uit het doel stond. Dit zorgde voor voor een uitfluitconcert voor trainer Erik ten Hag. Even later werd de kritiek nogmaals duidelijk toen Ajax-supporters in koor 'Erik rot op' zongen.

Na de tweede helft herpakte Ajax zich. De wedstrijd werd een stuk vlotter gespeeld en de Ajacieden creëren meer kansen. In de 49e minuut scoorde Kluivert de gelijkmaker. Een paar minuten later, in de 54e minuut, scoort Dolberg het winnende doelpunt 2-1.

De uitwedstrijd tegen Excelsior is de laatste wedstrijd van het seizoen. Voor de Amsterdammers viel niet veel te verliezen: de Ajacieden werden al definitief tweede op de ranglijst in de voorrondes van de Champions League.