Berlagebrug gaat weer open

De Berlagebrug kon vanmiddag ruim een uur niet meer open. Door het defect ontstond er chaos op de wegen rondom de brug, waaronder de Amsteldijk.

Om nog onduidelijke reden gingen de slagbomen niet meer open. Fietsers en voetgangers mochten op advies van een agent toch oversteken, aldus een getuige tegen AT5.

Normaal gesproken spuit de gemeente de bruggen met warme dagen nat. Voor zover bekend is dat vandaag niet gebeurd. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de brug het weer doet. Over de oorzaak van de storing is niks bekend.