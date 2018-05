Huntelaar blijft nog een jaartje langer bij Ajax

Klaas-Jan Huntelaar speelt ook volgend seizoen voor Ajax. De aanvaller heeft voor een jaar bijgetekend.

Huntelaar startte dit seizoen als tweede spits maar kreeg uiteindelijk meer speeltijd vanwege de blessure van Kasper Dolberg. De 34-jarige spits kwam in de zomer van 2017 terug na 9,5 jaar terug naar Amsterdam.

Lees ook: Nipte overwinning voor Ajax na laatste wedstrijd seizoen

Naast Huntelaar is er de laatste tijd ook veel gespeculeerd over de toekomst van De Ligt en Kluivert. De twee spelers wilden na de winst op Excelsior niks kwijt over waar zij volgend jaar spelen.