Buurtbewoner Brouwersgracht: 'Kenteken voor boten prima oplossing tegen geluidsoverlast'

Kentekenplaten voor boten zouden een prima oplossing zijn tegen geluidsoverlast. Dat zegt bewoner Arjen Veldt, die woont aan de Brouwersgracht.

Verantwoordelijk wethouder Udo Kock heeft eerder gezegd dat hij serieus wil onderzoeken of kentekenplaten de oplossing is om overlast op de grachten tegen te gaan. Daar moet in Den Haag nog wetgeving voor worden gemaakt, dus Arjen moet die maatregelen voorlopig afwachten.

Op beelden van zijn eigen computer laat hij zien hoe hard het geluid van voorbijkomende boten in zijn woning, met de ramen dicht, te horen is. 'En als het tegenvalt dan gebeurt dit acht keer op een dag.'

Boetes

Het aantal meldingen van geluidsoverlast steeg in 2017 met 29 procent. Toch daalde het aantal boetes dat werd uitgedeeld aan geluidsoverlastgevers op het water juist met 32 procent. Volgens Arjen betekent dit dat ze er te weinig op letten. 'Op zaterdagen en zondagen kun je hier zo duizend euro aan boetes ophalen.'

Lees ook: Duizenden pleziervaarbootjes minder op de grachten, overlast neemt wel toe

Op de Wallen is het vanmiddag volgens buurtbewoner Marian van der Veen rustig op het water. 'Helaas is dat vaak niet zo. Je hebt altijd lieden die toch nog moeten muziek maken of dansen of zich laten gelden. En dan gaan ze schreeuwen en krijg je van de brug hetzelfde.'



Overlast melden bij de gemeente doet ze niet eens meer. 'Nou wij weten allemaal hoe beperkt ze zijn in capaciteit, dan ga je niet nog eens extra bellen. De politie ook niet, die hebben ook al zo weinig capaciteit.'

Kentekens

Verantwoordelijk wethouder Kock ziet het liefst dat kentekens, zoals bij auto's, ook bij boten ingevoerd worden, zodat ze makkelijk getraceerd kunnen worden. Maar de vraag is of het nieuw te vormen stadsbestuur dat ook wil. Bovendien is daar wetgeving voor Den Haag voor nodig.

Arjen ziet daar wel wat in. 'Een grijze sloep, daar zijn er nogal wat van. Dus een nummerplaat of een naam maakt het natuurlijk wel makkelijker, ja.'