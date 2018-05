Azor Matusiwa tevreden over debuut tijdens laatste wedstrijd van Ajax dit seizoen

Debutant Axor Matusiwa is tevreden over zijn eerste wedstrijd vanmiddag tegen Excelsior.

Matusiwa hoorde vanochtend pas dat hij in de basis mocht beginnen. 'Ik heb dat mijn familie en mensen die dichtbij me staan wel even laten weten.'

Volgens de debutant was het voor hem persoonlijk een goede wedstrijd. 'Iedereen heeft me gefeliciteerd dat ik goed speelde. En op een paar kleine foutjes na, heb ik denk ik wel prima gespeeld'.

Matusiwa geeft toe dat er in het begin weinig beweging in de wedstrijd tegen Excelsior zat. 'In de tweede helft was dat anders, want je zag meteen dat we gevaarlijker werden. We scoorden twee keer, maar dat hadden er ook drie of vier kunnen zijn'.

Onlangs is het contract van Matusiwa verlengd. Volgens de 20-jarige voetballer is dat een teken dat je goed bezig bent. 'Ik was heel blij dat ik erbij zat en als je dan hoort dat je in de basis begint, is dat gewoon fantastisch.