Jan kan weer varen met zijn boot dankzij de brandweer: 'Ik mocht geen fooi geven'

De zomerse zondag eindigde voor schipper Jan en zijn tien opvarenden bijna in mineur. Zijn boot kwam in het water langs de Mauritskade in de problemen door een afgebroken afsluiter. Hierdoor kwam er steeds meer water in het vaartuig terecht.

Rond 17:00 uur vanmiddag besloot Jan om langs de kade van de Mauritskade aan te meren. 'Ik dacht al wat ligt ie laag', zegt Jan over zijn boot. Hij besloot samen met zijn vrienden een pomp te gaan halen en de brandweer te bellen. 'Ze waren er binnen vijf minuten. Fantastisch. Ik mocht ze geen eens fooi geven', zegt Jan.

Uiteindelijk is de boot leeggepompt. De brandweerlieden hebben ook nog de boot van Jan provisorisch dichtgemaakt. 'Nu kan ik weer varen. Helemaal fantastisch.'