Donny van de Beek blij dat het seizoen erop zit: 'We moeten ons nu richten op het volgende seizoen'

De 21-jarige Donny van de Beek is blij dat het voetbalseizoen erop zit. De middenvelder wil zich nu vooral richten op het volgende seizoen. Daarnaast wil hij 'in principe' nog gewoon bij Ajax blijven.

Van de Beek kijkt met gemengde gevoelens terug op de wedstrijd van vanmiddag tegen Excelsior. In de laatste wedstrijd van het seizoen wint Ajax op het nippertje met 2-1.

Volgens de middenvelder was er niets goed aan de eerste helft. 'Het was veel te slap. Bovendien was het lastig voetballen, want het veld was stroef en Excelsior stond voor, maar in de tweede helft pakten wij het weer aardig op.'

De 21-jarige voetballer wil komend seizoen meer van de kwaliteiten van Ajax laten zien. 'Met alle respect, wij zijn gewoon beter en hebben gewoon meer kwaliteit. Als je dan een wedstrijd minder speelt, dan is dat frustrerend.' Van de Beek hoopt dus dat Ajax in het volgende seizoen veel effectiever speelt en meer kansen pakt voor volgend jaar.

Ook hoopt de middenvelder dat hij er dan ook weer bij is. 'Ik ga daar wel van uit, maar zulke uitspraken doe ik nooit. Je weet nooit wat er gebeurt in het voetbal, maar in principe wil ik nog bij Ajax blijven'.