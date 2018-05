Kind aangereden door auto bij speeltuintje Barentszplein

Een kind is aan het einde van de middag door een auto aangereden op het Barentszplein in de Zeeheldenbuurt.

Het ongeluk gebeurde rond 17:45 uur in de buurt van het speeltuintje. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn of haar identiteit is niks bekend.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding.