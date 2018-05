Darine (20) start huiswerkbegeleidingstraject voor minimagezinnen in Noord

De 20-jarige Darine el Houfi heeft een missie: zoveel mogelijk jongeren helpen met school met zijn initiatief de Toekomst. Sinds kort is hij gestart met huiswerkbegeleiding geven in het Huis van de wijk de Banne in Noord, speciaal voor kinderen van ouders die het niet breed hebben.

Darine helpt al een tijdje kinderen met huiswerkbegeleiding vanuit Zeist. Nu is de initiatiefnemer ook een huiswerkbegeleidingstraject gestart in Noord. 'Ik ben begonnen met bijles geven, omdat het eigenlijk veels te duur is hier in Nederland. Op de middelbare school had ik eigenlijk ook bijles nodig, maar mijn ouders konden het toen helaas niet betalen.'

Bij de Toekomst staat er ook een vergoeding tegenover, maar een stuk lager dan bij reguliere huiswerkbegeleidingsinstituten. Ouders betalen tussen de 35 en 55 euro per maand. 'Als een kind dan 2 uur per week bijles krijgt, dan kom je op een uurtarief van 4 tot 5 euro uit.'

Behoeftes leerlingen

Coördinator van de Toekomst Terra Dakota Stein merkt dat de behoefte voor huiswerkbegeleiding aan kinderen in de Banne groot is. 'Dat komt omdat deze kinderen ouders hebben die hun dat zelf niet kunnen bieden.' Daarom is ze blij dat er iemand is die hen dat kan bieden. 'Dat is namelijk best wel nodig hier in de buurt'.

Huiswerkbegeleider Kim Terwisse vindt het vooral belangrijk dat kinderen dezelfde kansen krijgen. 'Het mag daarbij niet uitmaken hoeveel geld de ouders hebben. Vandaar dat we dit zijn gestart.'

Begeleiding van kwaliteit

De leerlingen zelf zijn er blij mee. 'Als ik thuis huiswerk maak, dan heb ik altijd nog wel vragen die niemand voor mij kan beantwoorden. Daarom ben ik naar huiswerkbegeleiding gekomen.' Een andere leerling laat weten dat hij moeite heeft met school, maar graag zijn best wil doen om naar de havo te gaan.



De leerlingen zijn zeer positief over initiatiefnemer Darine. 'Het is een toffe gast eigenlijk'. En zij is niet de enige. 'Hij helpt me goed met moeilijke vragen die ik heb en dat is wel een goede hulp voor mij.'

Kim zet zich graag in om het beste uit de leerlingen naar boven te halen. 'Ik hoop dat de jongeren die nu een vmbo-advies hebben, kunnen ophogen naar havo of atheneum. Ook hoop ik dat leerlingen die mogelijk moeten doubleren, alsnog over kunnen gaan naar het volgende jaar.'