Neergestoken man aangetroffen op Stadionkade

Bij een steekpartij vanavond in Zuid is een man gewond geraakt. Het slachtoffer werd op de Stadionkade aangetroffen.

De steekpartij vond rond 21:15 uur plaats. Het slachtoffer werd door omstanders opgevangen in een nabijgelegen snackbar. Daar is ook eerste hulp verleend.

Vanwege de steekpartij landde een traumahelikopter op de Stadionkade. Over de ernst van het letsel van het slachtoffer is niks bekend. De politie zegt nog geen zicht te hebben op de daders en stelt een onderzoek in.