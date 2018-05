Zo ziet de relatiebreuk van André Hazes en Monique er uit

Het is bijna een week geleden dat de 24-jarige zanger André Hazes en zijn 40-jarige Monique bekendmaakte uit elkaar te zijn. Ondanks de breuk lijken de twee, die samen met hun kind op vakantie zijn, nog erg gelukkig met elkaar.

De foto's van het op het oog lijkende gelukkige ex-stel zijn ook de fans van André Hazes opgevallen. 'Wat een fake. Wie belazeren ze nou. Een groot toneelspel', schrijft Marianne bij een foto op Instagram. 'Ik snap er niks meer van wel niet wel niet', stelt Carina.

Lees ook: André Hazes en Monique niet meer samen: 'Heb dingen verpest'

Sinds het stel vorige week zondag hun breuk wereldkundig maakten, heeft Monique zeven keer een foto van André Hazes op haar Instagram gepost. Monique doet het in diezelfde periode even goed op de pagina van André.

Of de twee nu echt uit elkaar zijn of niet blijft gissen. 'Als je zo straalt, dan hoor je duidelijk bij elkaar', schrijft fan Lydia onder een foto. En zo is het maar net..

Heerlijk dagje❤️? @moniquenoell @celebrationsandevents Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 5 Mei 2018 om 4:59 (PDT)

❤️. Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 5 Mei 2018 om 5:06 (PDT)

?? Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 3 Mei 2018 om 4:04 (PDT)